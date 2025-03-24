У мобільному додатку «е-Тернопіль» сплачено понад 230 штрафів

Функціонал «Штрафи» у мобільному додатку «е-Тернопіль» продовжує активно використовуватися водіями Тернополя. Від початку впровадження цього сервісу сплачено понад 230 штрафів за порушення правил паркування на загальну суму понад 90 000 гривень.

Крім того, користувачі отримують сповіщення про наявність штрафів, що допомагає оперативно дізнаватися про порушення та уникати додаткових нарахувань.

Як працює функціонал «Штрафи»?

Неавторизовані користувачі можуть скористатися вкладкою «Перевірити штраф», просто ввівши номер автомобіля та дізнатися про наявність штрафу. Для отримання детальної інформації та оплати потрібно авторизуватися.

Авторизовані користувачі мають вкладку «Штрафи», де:

Поруч із кожним доданим номером авто відображається інформація про штрафи.

Доступна деталізація: дата, час, адреса порушення, марка авто та фотофіксація.

Є можливість сплатити штраф онлайн та переглядати статус платежу.

Якщо штраф уже передано до Державної виконавчої служби, у додатку буде сповіщення про те, що онлайн-оплата недоступна, а також вказані контакти муніципальної інспекції для отримання подальших інструкцій.