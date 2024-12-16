Поліцейські Тернопільщини закликають людей не нехтувати правилами пожежної безпеки

Необережне поводження з вогнем – попередня причина смерті чоловіка 1959 року народження.

15 грудня близько 20:30 на спецлінію “102″ надійшло повідомлення про те, що в приватному будинку в місті Монастириська пожежа.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група Бучацького відділення поліції та пожежники. Рятувальники локалізували вогонь, який виник в одній із кімнат першого поверху.

Зайшовши до приміщення, правоохоронці виявили бездиханне тіло господаря. Загиблий не зміг вибратися, оскільки був з обмеженими можливостями пересування.

Попередня причина пожежі – необережне поводження з вогнем. За даним фактом відкрите провадження відповідно до статті 115 Кримінального кодексу України з поміткою “нещасний випадок”. Триває слідство.