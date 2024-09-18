Cлідчі поліції Тернопільщини оголосили підозру в розтраті майна двом колишнім працівникам регіональної філії Укрзалізниці

Фігуранти, зловживаючи службовим становищем, незаконно продали залізобетонні шпали, завдавши Укрзалізниці збитків на понад 130 тисяч гривень. За це їм загрожує до 8 років позбавлення волі.

У ході досудового розслідування було встановлено, що начальник дистанції місцевого виробничого структурного підрозділу Укрзалізниці та його заступник вирішили підзаробити, продавши залізобетонні шпали, що перебували на балансі залізниці. Знайшовши покупця, вони вивезли майно з території залізничної станції. Надалі, щоб приховати злочин, посадовці дали усну вказівку підлеглому списати залізобетонні шпали.

Протиправну діяльність фігурантів викрили слідчі ГУНП в Тернопільській області за оперативного супроводу УСБУ в області.

Слідчі поліції повідомили експрацівникам Укзалізниці про підозру за ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України (розтрата чужого майна, що перебувало в їх віданні, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Триває досудове розслідування. Процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні здійснює Тернопільська обласна прокуратура.