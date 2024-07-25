На Тернопільщині чоловік вправлявся у стрільбі з незареєстрованої снайперської гвинтівки: поліцейські відкрили кримінальне провадження

Про звуки, схожі на постріли, працівникам Тернопільського відділення поліції №1 24 липня близько 18:30 повідомив житель села Довжанка. Чоловік заявив, що між населеними пунктами Домаморич та Покропивна хтось стріляє з невідомої зброї.

На місце події виїжджав наряд групи реагування патрульної поліції. У ході перевірки стало відомо, що до правопорушення причетний місцевий житель 1987 року народження. Чоловік каже, що вирішив повправлятися у стрільбі зі снайперської гвинтівки СВД, а тому виїхав у поле між селами.

Документів на зброю не має, а тому працівники поліції вилучили у порушника і її, і 380 набоїв до неї. Увесь арсенал правоохоронці направили на проведення експертизи в науково-дослідний експертно-криміналістичний центр. Поліцейські встановлюють походження гвинтівки.

За даним фактом слідчі поліції відкрили кримінальне провадження відповідно до частини 1 статті 263 (незаконне поводження зі зброєю) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років. Триває слідство.