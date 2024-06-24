Слідчі Тернопільщини скерували до суду провадження щодо “кримінального авторитета” і його спільника, які налагодили наркотрафік у СІЗО

Схему постачання наркотиків в Чортківській установі виконання покарань №26 викрили оперативники управління карного розшуку спільно зі слідчими поліції Тернопільщини.

Налагодив наркотрафік у СІЗО “кримінальний авторитет”. Він разом зі спільником, поширюючи злочинний вплив на засуджених, займався збутом наркотиків.

Про постачання наркотиків до слідчого ізолятора та продаж їх серед затриманих оперативникам карного розшуку повідомили працівники установи виконання покарань.

Організатор наркотрафіку 25 років з 50-ти провів у тюрмах за квартирні крадіжки та збут наркотиків. Він, погрожуючи розправою, змусив кількох осіб на волі купувати заборонені речовини та передавати їх на територію СІЗО. Спільники ретельно маскували наркотики, ховаючи їх в засоби гігієни, в харчові продукти або зашиваючи в одяг.

Окрім цього, чоловік організовував серед ув’язнених заборонені азартні ігри для поповнення “злодійської каси”.

Обом підозрюваним слідчі поліції оголосили підозру відповідно до ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів), а “кримінальний авторитет” відповідатиме перед Законом ще й за ч. 2 ст. 255-1 (встановлення, посилення та поширення в суспільстві злочинного впливу, вчинені повторно в ізоляторах тимчасового тримання, слідчих ізоляторах чи установах виконання покарань) Кримінального кодексу України.

Максимальне покарання за інкримінованими статтями – до 15 років позбавлення волі.

Заходи з документування протиправної діяльності злочинних груп проводили працівники управління карного розшуку, слідчі, представники кримінального аналізу та спецпідрозділи Нацполіції області спільно з працівниками ДУ «Чортківська УВП №26» під процесуальним керівництвом Тернопільської обласної прокуратури.

Зібравши достатню доказову базу, слідчі Тернопільщини скерували дане провадження до суду.