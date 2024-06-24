Безпека під час літніх канікул: працівники поліції Тернопільщини нагадали школярам основні правила поведінки

Що робити, коли у двері стукає незнайомець, а нікого з дорослих немає вдома? Як поводитися, якщо втрапив у небезпечну чи незрозумілу ситуацію? Де можуть чатувати ризики для твого здоров’я і життя та як їх розпізнати?

Прості правила поведінки вдома, на вулиці, біля водойм, в інтернеті тощо нагадали юним відпочивальникам дитячого оздоровчого закладу «Промінь», що в Долині на Теребовлянщині, представники ювенальної превенції ГУНП в Тернопільській області та поліцейські охорони. Такі превентивні заходи правоохоронців тривають постійно, адже безпечні канікули – і їхня відповідальність.

«Застерігаємо, доводимо до дітей інформацію щодо дотримання правил дорожнього руху, поведінки на вулиці, під час спілкування з незнайомими людьми, щоб не стати жертвою злочинних посягань, щоб не скоювались злочини щодо них та ними. Звертаємо увагу батьків, щоб вони дотримувались належного виховання, слідкували за своїми дітьми, де вони проводять вільний час, відпочинок, адже це суттєво для їхнього життя і здоров’я», – розповів начальник сектору ювенальної превенції Тернопільського районного управління поліції Андрій Кульчицький.

Нині в «Промені» відпочивають 80 школярів пільгових категорій із різних куточків нашої області. Тут вони під цілодобовим наглядом вихователів та іншого персоналу. Проте невдовзі діти роз’їдуться по домівках і, як чимало їхніх ровесників, змушені будуть провести решту канікул удома, а їхньою чи не єдиною розвагою стануть прогулянки з друзями. В такому разі, стверджують правоохоронці, батькам варто замовити для дитини особистого GPS-охоронця, тобто систему персонального супутникового стеження. Вона, за словами поліцейського охорони Андрія Семенюка, може бути у вигляді мобільного додатка з тривожною кнопкою на екрані телефона чи окремого пристрою завбільшки з сірникову коробку.

«Коли немає телефона, можемо забезпечити трекером, який постійно в дитини і вона зможе в будь-який час без відкривання будь-яких додатків натиснути тривожну кнопку – і в те місце, де перебуває дитина, приїде наряд поліції і забезпечить її безпеку».

Юні відпочивальники приміряли спорядження поліцейських, дослідили салон службового автомобіля, отримали сувеніри, а головне – пригадали правила безпеки і почули відповіді на свої запитання.

«Я вважаю, що ця інформація є справді важливою, – каже учень Заліщицької державної гімназії Валентин Бойчук, – адже для безпеки нашого життя ми повинні знати базові правила, які поліцейські пояснили, знати події, в яких може бути загроза для життя, і що в цих ситуаціях робити».

Винагородою за участь у Дні безпеки стало для дітей спілкування з кінологами та їхніми підопічними Ельзою і Шаманом. Чотирилапі помічники поліцейських продемонстрували школярам чітко відточені навички, зразкову слухняність і… бездоганне дотримання правил.