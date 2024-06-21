Безпечний відпочинок дітей: ювенальні поліцейські та рятувальники закликали молоде покоління не нехтувати заходами безпеки

Забезпечити безпечне дозвілля, застерегти дітей від нещасних випадків та навчити надавати першу медичну допомогу – мета превентивного заходу, який організували ювенальні поліцейські спільно з рятувальниками.

Літні канікули – це час для вільного часу та розваг для школярів. Аби надзвичайні події не змарнували відпочинок дітей та їх батьків, правоохоронці перевіряють місця відпочинку біля водойм.

З юними тернополянами спілкувалися співробітники ювенальної превенції Тернопільського районного управління поліції. Вони нагадали дітям правила дорожнього руху та роз’яснили, як правильно діяти у різних загрозливих ситуаціях. Працівники поліції закликали зробити себе «видимим» у темну пору доби на дорозі за допомогою сітловідбивальних елементів та застерегли від небезпеки під час ігор у покинутих будівлях чи недобудовах.

Про важливі навички, які можуть врятувати життя та правила безпеки на воді, розповідали рятувальники.

«Зараз на території Тернопільської області можна купатися на чотирьох пляжах. Це – «Дальній пляж» та «Циганка» у Тернополі, а також міський пляж у Шумську та Ланівцях», – зазначив начальник водолазно-рятувального відділення Микола Фарелюк.

Водолази продемонстрували своє спеціальне спорядження та техніки занурення у воду. Хлопці та дівчата дізналися, як вони обстежують дно водойм, шукаючи людей, предмети чи інші речі. Навчалися юні відпочивальники й надавати першу домедичну допомогу при утопленні.

Активну участь у профілактичних заходах взяли учасники молодіжного корпусу «Закон і порядок».

«Вміти надати першу домедичну допомогу – це дуже важливо, адже у надзвичайних ситуаціях ці знання можуть допомогти врятувати чиєсь життя. На мою думку, кожному необхідно навчитися елементарних навичок, аби подбати про свою безпеку та безпеку тих, хто поруч», – переконана учасниця молодіжного корпусу «Закон і порядок» Вікторія Паславська.

За статистикою від початку 2024 року на водоймах Тернополя та області загинуло четверо дітей. Не втішна ситуація і з аварійністю – у дорожньо-транспортних пригодах травмувалося 44 неповнолітніх. На щастя, жодна дитина не загинула.

Юні тернополяни отримали від правоохоронців пам’ятки-застереження щодо безпечного відпочинку, а також слушні поради, як зробити канікули корисними та веселими.

Пам’ятайте елементарні правила безпеки, щоб літній відпочинок не був зіпсований.