Майже 4,7 мільярди гривень ПДФО отримав бюджет від платників Тернопільщини

За перше півріччя цього року жителі Тернопільської області сплатили до бюджету 4 мільярди 669,7 мільйона гривень податку на доходи фізичних осіб. Це на 702,8 млн грн більше, ніж за такий самий період торік, приріст склав 17,7%.

Як розподілилися ці кошти:

· понад 3 мільярди гривень залишилися в місцевих громадах області;

· близько 1,7 мільярда гривень отримав державний бюджет.

Податок на доходи фізичних осіб залишається ключовим джерелом наповнення бюджетів усіх рівнів. За рахунок сплаченого ПДФО фінансуються заробітні плати педагогічних і медичних працівників, утримання та розвиток закладів освіти й охорони здоров’я, надається соціальна підтримка населенню.

Кошти, що надходять від цього податку до місцевих скарбниць, безпосередньо впливають на якість життя громадян, дозволяючи реалізовувати важливі для громад проєкти – від оновлення інфраструктури до забезпечення базових послуг населенню.