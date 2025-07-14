Трагедія на Тернопільщині: пасажир випав з авто та загинув

Дві дорожньо-транспортних пригоди з потерпілими трапилося на дорогах Тернопільської області впродовж минулих вихідних. У результаті нещасть – один чоловік загинув, а троє звернулися за меддопомогою.

12 липня на спецлінію Борщівського відділення поліції надійшло повідомлення про те, що з автомобіля під час руху випав пасажир. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група.

У ході перевірки стало відомо, що близько 18:45 при в’їзді в село Глибочок Чортківського району в автомобілі КІА на повороті відкрилися задні двері, а пасажир не втримався та випав з автівки. У результаті падіння чоловік отримав травми несумісні із життям. За даним фактом відкрите провадження відповідно до частини 2 статті 286 Кримінального кодексу України.

Чергову автотрощу з потерпілими зареєстрували поліцейські 13 липня. Близько 12:40 житель Зборівської територіальної громади, керуючи автомобілем Reno clio, при виїзді із Теребовлі допустив зіткнення з автомобілем VoIkswagen Golf, який рухався попереду.

До лікарні за меддопомогою звернулися троє пасажирів з VoIkswagen Golf. Двом потерпілим медики надали меддопомогу та відпустили за місцем проживання, а 10-річну дівчинку госпіталізували.

У водіїв взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Слідчі поліції встановлюють причини автопригод.