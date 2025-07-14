Поліцейські застерігають від шахраїв, які пропонують онлайн-заробіток

Понад 206 тисяч гривень втратив житель Тернополя, повіривши у швидкий та легкий заробіток. Поліцейські встановлюють особу шахрая.

До співробітників Тернопільського районного управління поліції звернувся 26-річний житель Тернополя з повідомленням про те, що невідома особа шахрайським шляхом виманила у нього понад 206 тисяч гривень.

Як встановили правоохоронці, чоловік побачив в одному з месенджерів оголошення з привабливою пропозицією: «реальні гроші за кількахвилинну роботу». Зацікавившись, він зв’язався з так званим «менеджером», який пояснив, що потрібно заходити на певні сайти та бронювати готелі. Заявник погодився на умови й дійсно отримав кілька невеликих виплат за виконання перших завдань.

Згодом «менеджер» запропонував тернополянину виконати платні завдання для збільшення прибутку — внести власні кошти, які, за обіцянками, мали повернутися з відсотками. Спокусившись на перспективу легкого заробітку, потерпілий почав перераховувати гроші на рахунки афериста. Загальна сума – понад 206 тисяч гривень.

Однак обіцяних коштів чоловік так і не отримав, а зв’язок із «менеджером» обірвався. Після цього потерпілий звернувся по допомогу до поліції.

За цим фактом поліцейські розпочали кримінальне провадження відповідно до статті 190 Кримінального кодексу України (шахрайство). Наразі тривають оперативно-розшукові заходи для встановлення особи зловмисника.

Поліція застерігає: пропозиції онлайн-заробітку від невідомих осіб — одна з найпоширеніших схем шахрайства. Не довіряйте подібним оголошенням, не ведіться на сумнівні пропозиції та в жодному разі не перераховуйте кошти на невідомі рахунки. Обов’язково попередьте про такі ризики своїх рідних та близьких.