“Рух без бар’єрів” отримає підтримку від Бельгійського агентства з розвитку Enabel

Міністерство розвитку громад та територій України підписало Меморандум, яким окреслено конкретні рамки стратегічної співпраці, з Бельгійським агентством з розвитку Enabel та його Представництвом в Україні. Меморандум про взаєморозуміння підписано в рамках Конференції з питань відновлення України (URC2025), що пройшов у Римі. Одним із ключових напрямів домовленостей в документі стала підтримка інклюзивної та безбар’єрної інфраструктури в Україні.

Документ передбачає сприяння розвитку безбар’єрного середовища через підтримку пілотних ініціатив, флагманського проєкту Міністерства “Рух без барʼєрів”. До співпраці буде залучено експертів бельгійської програми BE-Relieve, які братимуть участь у розробці безбар’єрних маршрутів і впровадженні міжнародних практик.

Програма BE-Relieve, затверджена Радою міністрів Бельгії, також має на меті підтримку та розширення доступу до інклюзивних соціальних послуг для вразливих груп населення: внутрішньо переміщених осіб, ветеранів та людей з інвалідністю.

Співпраця у сфері розвитку безбар’єрності відбуватиметься, зокрема й через участь експертів програми у відповідних координаційних платформах для реалізації спільних цілей.

Терміни співробітництва визначені Меморандумом до 31 грудня 2028 року.

Нагадаємо, “Рух без бар’єрів” — флагманський проєкт Міністерства розвитку громад та територій втілюється в межах ініціативи першої леді Олени Зеленської “Без бар’єрів”. Він охоплює 15 пілотних громад, де створюються безбар’єрні маршрути. На сьогодні це Київ, Одеса, Дніпро, Житомир, Тернопіль, Львів, Рівне, Чернівці, Полтава, Вінниця, Славутич, Кропивницький, Буча, селища Опішня та Бородянка.