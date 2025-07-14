Тернопіль отримає нові безбар’єрні тролейбуси завдяки міжнародній підтримці

У межах Четвертої міжнародної конференції з відновлення України (URC2025), яка відбулася 10-11 липня в Римі, підписано договір про оновлення тролейбусного парку Тернополя. Нові транспортні засоби відповідатимуть принципам безбар’єрності – вони матимуть низьку підлогу, пандуси та зручні місця для людей з інвалідністю, батьків з дитячими візочками та осіб старшого віку.

Проєкт реалізується у співпраці з Європейським банком реконструкції та розвитку. Участь у підписанні договору взяв міський голова Тернополя Сергій Надал.

«Наша мета – створити Тернопіль без бар’єрів, де кожен житель і гість міста матиме рівні можливості для пересування. Щиро дякую всім, хто допомагає: Європейському банку реконструкції та розвитку – за багаторічну співпрацю та успішні проєкти, Канаді – за фінансову допомогу, Іспанії – за гарантії, Італії – за експертну підтримку. Запрошую всіх відвідати Тернопіль, щоб побачити, як наше місто змінюється завдяки вашій підтримці», – зазначив Сергій Надал.

Четверта міжнародна конференція з відновлення України зібрала у Римі 8351 делегата з понад 60 країн, серед яких – 15 глав держав і урядів та 40 міністрів закордонних справ. Серед ключових результатів заходу – створення Європейського спеціального фонду з відбудови України з початковим капіталом 220 мільйонів євро.