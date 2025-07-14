З початку року на Тернопільщині 364 водії були позбавлені права керувати транспортними засобами

Поліцейські нагадують: за керування транспортним засобом без посвідчення водія передбачена відповідальність

Штраф або позбавлення волі до трьох років може загрожувати тим, хто умисно не виконує вирок, рішення, ухвалу, постанову суду, що набрали законної сили, або перешкоджає їх виконанню.Нехтують рішеннями суду і деякі водії. Серед них – 39-річний житель Тернопільської громади. Чоловік був позбавлений права керувати транспортними засобами на 5 років, проте знову сів за кермо. Рішенням суду був позбавлений права керувати транспортними засобами і 22-річний житель Кременеччини. Та молодого чоловіка зупинили поліцейські в той час, коли він перебував за кермом транспортного засобу.

Загалом з початку року працівники поліції Тернополя та області задокументували майже 1200 фактів, коли водії, будучи позбавленими права керування, не виконували рішення суду.

Поліцейські нагадують: згідно із частинами 4 та 5 статті 126 КУпАП, любителям їзди після позбавлення права керувати транспортом доведеться заплатити від 20 400 до 40 800 гривень. Кермувальників, котрих двічі ловили на тому, що їздять без водійського посвідчення, закон позбавляє права керувати транспортними засобами на строк від 5 до 7 років. Кримінальна відповідальність за невиконання рішення суду – стаття 382 ККУ передбачає до трьох років позбавлення волі.