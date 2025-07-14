На Тернопільщині 16-річний юнак спаплюжив пам’ять Героя України

У суботу, 12 липня, до поліцейського офіцера Кременецької громади надійшла інформація про те, що в центрі села Дунаїв юнак виліз на пам’ятник Герою Небесної Сотні Олександру Капіносу, а згодом опублікував фото в соціальній мережі.

Цей факт поліцейські зареєстрували в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події.

Поліцейські оперативно встановили особу порушника — ним виявився 16-річний місцевий житель. Наразі вирішується питання про притягнення його до адміністративної відповідальності.