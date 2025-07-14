Діти загиблих Героїв із Тернополя вирушили на оздоровлення до Литви

40 дітей з Тернопільської міської громади поїхали на оздоровлення до Литви. Поїздка організована на запрошення Посольства Литовської Республіки в Україні та благодійної організації «Сильні разом».

До групи увійшли діти, які втратили батьків у війні, а також діти військовослужбовців. Загалом – 24 дитини загиблих Героїв та 16 – учасників бойових дій. Діти перебуватимуть у відпочинковому таборі в місті Калтанєнай з 14 по 23 липня.

Литовська сторона повністю взяла на себе витрати на проїзд, проживання, харчування та страхування. Програма табору передбачає активний відпочинок на природі, проживання у наметах або дерев’яних будиночках, насичене дозвілля та психологічну підтримку.

Щиро дякуємо партнерам за співпрацю та підтримку українських дітей у складний для країни час.