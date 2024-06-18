Операція “Мігрант”: на Тернопільщині міграційники провели тест-драйв мобільної станції та Starlink на контрольно-пропускному пункті

З травня 2024 року в Україні тривають заходи з нагляду та контролю за виконанням законодавства в міграційній сфері під умовною назвою «Мігрант», метою яких є запобігання і протидія нелегальній міграції, а також перевірка додержання іноземцями та особами без громадянства встановлених правил перебування на території України. У своїй роботі міграційники активно застосовують сучасні технології.

Так, зокрема на Тернопільщині у ході операції «Мігрант» спеціалісти ДМС разом із правоохоронцями перевіряли автівки з іноземною реєстрацією на контрольно-пропускному пункті поблизу обласного центру. Для перевірки законності перебування іноземців на території України в «польових умовах» міграційники вперше використали спеціальну мобільну станцію. Вона оснащена комп’ютерною технікою, відповідним програмним забезпеченням, сканером для зняття відбитків пальців і Starlink для безперебійного доступу до мережі Інтернет.

Протягом кількох годин міграційники здійснили контроль документів водіїв і пасажирів майже 40 транспортних засобів: легківок і вантажних автомобілів. Завдяки сучасній спецтехніці усі заходи, щодо перевірки легальності їхнього перебування на території України, відбувалися швидко, без затримки громадян. В результаті усі іноземці, яких перевіряли, виявилися законослухняними.

Нагадаємо, що повідомити Міграційну службу про будь-які факти порушення міграційного законодавства іноземцями та особами без громадянства можна за допомогою електронного сервісу.