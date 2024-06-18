На Тернопільщині поліцейські затримали керівника держустанови під час отримання неправомірної вигоди

Чоловік вимагав 10 500 гривень за виготовлення медичних довідок, які мали слугувати допуском до тренувань та змагань.

Слідчі Головного управління Нацполіції Тернопільщини спільно з працівниками СБУ викрили керівника державної установи у момент отримання другої частини неправомірної вигоди у розмірі 7500 гривень.

У ході досудового розслідування працівники поліції встановили, що фігурант брав гроші зі спортсменів за виготовлення медичних документів без фактичного проходження оглядів. Один документ вартував 500 гривень. Дані документи мали слугувати допуском до тренувань, а згодом й до змагань.

Посадовець пообіцяв тренеру підготувати вчасно довідки для всієї команди. За свої послуги попросив 10 500 гривень. Тренер заплатив аванс у розмірі 3 тисячі гривень, а решту приніс, коли прийшов забирати документи. Після того, як підозрюваний отримав 7500 гривень, його затримали працівники поліції.

Керівнику установи слідчі повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від однієї тисячі до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або пробаційного нагляду на строк до трьох років, або позбавлення волі на строк від двох до чотирьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Процесуальне керівництво здійснює Тернопільська обласна прокуратура.