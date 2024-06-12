У Тернополі в результаті ДТП травмувалися люди: причини аварії з’ясовують поліцейські

Двоє людей отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості в результаті дорожньо-транспортних пригод. 11 червня слідчі поліції зареєстрували у Тернополі дві аварії.

З тілесними ушкодженнями потрапив до лікарні водій автомобіля Opel Astra. Автопригода трапилася в обласному центрі о 10:10. На місці пригоди працювала слідчо-оперативна група. За попередньою інформацією, кермувальник Opel Astra, здійснюючи маневр повороту, виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з автомобілем Toyota Land Cruiser 150.

Ще одну автопригоду зареєстрували працівники поліції о 19:30 на вулиці 15 Квітня. Водій автомобіля Mercedes Benz Sprinter, рухаючись заднім ходом біля магазину, збив перехожу. 81-річну жінку з гематомами та переломом госпіталізували до лікарні.

У всіх учасників автопригод взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Триває перевірка.

Працівники поліції наголошують, що дотримання правил дорожнього руху – це обов’язок не лише водіїв, але й пішоходів.