Майже 300 нетверезих водіїв виявили у травні цього року поліцейські на Тернопільщині

Водночас упродовж минулого місяця співробітники поліції області зафіксували 12 735 правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху.

За даними управління превентивної діяльності ГУНП в області, найпоширеніші порушення на дорогах: перевищення водіями швидкості, керування транспортними засобами без документів та в стані сп’яніння, нехтування правилами паркування, а також недотримання правил дорожнього руху пішоходами і велосипедистами.

У травні на Тернопільщині зареєстровано 241 дорожньо-транспортну пригоду, з них 48 – з потерпілими. Зафіксовано чотири аварії, які спричинили нетверезі водії. У результаті цих ДТП одна людина загинула та двоє осіб отримали травми різного ступеня тяжкості. Основні причини аварій: порушення правил маневрування, перевищення водіями безпечної швидкості та недотримання дистанції.

Минулого місяця правоохоронці склали 298 адміністративних протоколів на водіїв, які керували транспортними засобами в нетверезому стані (стаття 130 КУпАП). Поліцейські нагадують про відповідальність за керування транспортними засобами в стані сп’яніння:

- громадянину, який вперше сів за кермо у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння, загрожує адміністративна відповідальність у вигляді штрафу 17 000 гривень та позбавлення права керування автомобілем на 1 рік;

- якщо водій вдруге порушив вимоги ст. 130 КУпАП, то на нього чекає штраф у розмірі 34 000 гривень та позбавлення права керування на 3 роки;

- у випадку, якщо водій втретє за рік керував транспортним засобом у нетверезому стані, передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу 51 000 гривень та позбавлення права керування на 10 років.