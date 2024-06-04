На 82 000 гривень ошукали аферисти місцевих жителів: правоохоронці застерігають від шахрайської пастки

Невідомі представилися співробітниками банку і виманили у двох тернополянок чималі кошти.

Поліцейські з’ясували, що під час телефонної розмови зловмисник запевнив жінку в тому, що їй необхідно «захистити» свої гроші через якісь проблеми в банківській системі. Для цього вона має перерахувати кошти на тимчасовий «безпечний» рахунок, а коли проблема нібито буде вирішена, то гроші їй повернуться. Довірлива місцева жителька виконала всі вказівки. За деякий час потерпіла зателефонувала на гарячу лінію банку і лише тоді зрозуміла, що насправді спілкувалася з шахраєм. Як наслідок – втратила 60 тисяч гривень.

Від подібної афери постраждала також і 42-річна мешканка обласного центру. Вона назвала шахраям коди, які надійшли їй в смс-повідомлення і таким чином «поповнила» рахунок зловмисників на 22 000 гривень.

За фактами шахрайства слідчі Тернопільського районного управління поліції відкрили кримінальні провадження за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України. Поліцейські здійснюють оперативно-розшукові заходи, аби встановити особи зловмисників.

Працівники поліції застерігають громадян:

• якщо ви отримали підозрілий дзвінок нібито від співробітників банку – негайно припиніть розмову та самостійно зателефонуйте в банк за номером, вказаним на зворотному боці картки, або особисто зверніться у відділення;

• пам’ятайте, що співробітники банківської установи ніколи не просять називати персональні дані;

• ні в якому разі не розголошуйте коди, які приходять на ваш мобільний номер, а також не набирайте невідомі комбінації цифр;

• за жодних обставин не переказуйте кошти на будь-які інші рахунки на прохання співрозмовників;

• якщо ви зрозуміли, що розкрили персональні дані картки аферистам або з вашим рахунком проводять підозрілі операції – негайно заблокуйте картку та доступ до інтернет-банкінгу, а також зателефонуйте до банку.

Якщо вас ошукали шахраї, негайно телефонуйте на спецлінію «102». Для оперативного надання допомоги від працівників Департаменту кіберполіції Національної поліції України звертайтесь за номером 0 (800)50-51-70.