Поліцейські Тернополя встановлюють особу шахрая, який видурив у чоловіка 269 тисяч гривень

Таку суму за інверторні батареї та акумулятори переказав одним платежем житель Тернополя. За кілька годин чоловік зрозумів, що потрапив у пастку шахраїв та звернувся за допомогою до працівників поліції.

За словами потерпілого, він на сайті оголошень знайшов товар, який відповідав його запитам та ціні. Потерпілий планував купити дві інверторні батареї та два акумулятори до них. Чоловік списався з продавцем та обговорив усі умови покупки.

У ході розмови невідомий переконав тернополянина в тому, що йому вигідніше здійснити стовідсоткову оплату за товар, аби не сплачувати на пошті комісію. Потерпілий погодився, переказав на вказаний рахунок 268 тисяч 320 гривень й став очікувати на номер накладної. Проте його ніхто не скидав й на телефонні дзвінки продавець перестав відповідати.

Тернополянин звернувся до працівників поліції.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження відповідно до частини 3 статті 190 Кримінального кодексу України.

Поліцейські дають декілька порад, як убезпечити себе від подібних випадків:

- листування з продавцем чи покупцем краще ведіть виключно на вебсайті, де здійснюєте замовлення або торгуєте. Якщо спілкуєтеся через месенджери, не переходьте за іншими посиланнями, які вам надсилають;

- уникайте передоплати при купівлі речей. Оплачуйте товар лише після отримання, огляду та перевірки у відділенні пошти;

- у жодному разі не повідомляйте реквізити вашої картки: термін її дії, коди чи одноразові паролі, які приходять на телефон.

Якщо ви стали жертвою шахраїв, звертайтеся до поліції за номером «102».