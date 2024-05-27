У двох жителів Тернопільщини поліцейські вилучили наркотичні речовини

Згортки із зеленою речовиною, схожою на канабіс, зберігали при собі два жителі Тернопільщини. Сировину працівники поліції вилучили.

Відпрацьовуючи територію обслуговування, працівники Чортківського райвідділу поліції для перевірки документів зупинили перехожого, який, побачивши людей у формі, почав помітно нервуватися.

Уже спілкуючись з правоохоронцями місцевий житель зізнався, що має при собі заборонені речовини.

Ще одного порушника зупинили оперативники Бучацького відділення поліції на одній із вулиць міста. Вони отримали інформацію про те, що чоловік придбав через інтернет-мережу заборонені речовини.

Під час поверхневої перевірки місцевий житель зізнався, що через Telegram-канал замовив канабіс.

Товар продавці відправили поштою, заховавши його у воскову свічку.

Речовини правоохоронці вилучили та направили на експертизу до Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру. За результатами досліджень зловмисникам повідомлять про підозру.

За даними фактами дізнавачі поліції відкрили кримінальні провадження відповідно до ч. 1 ст. 309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – обмеження волі на строк до 5 років.