Тернопільські поліцейські встановлюють особу, причетну до побиття 17-річного жителя Шумська

У соцмережах з’явилася інформація про те, що, ймовірно, депутат Кременецької районної ради побив неповнолітнього хлопця. Поліцейські встановлюють усі подробиці та обставини події. Про результати перевірки громадськість буде поінформовано згодом.

10 травня близько 23:00 до співробітників Кременецького районного відділу поліції надійшло повідомлення від мешканки міста Шумськ про те, що її 17-річного сина вдарив в обличчя та груди 24-річний чоловік. Подія трапилась на одній з вулиць міста.

Лікарі діагностували в потерпілого гематоми. Йому надали медичну допомогу та відпустили додому.

Мати потерпілого повідомила поліцейським, що до побиття її сина причетний депутат Кременецької районної ради. Правоохоронці опитали чоловіка. У своєму поясненні він заперечив свою причетність до вчинення правопорушення.

За цим фактом дізнавачі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Наразі правоохоронці встановлюють свідків та очевидців, для опрацювання вилучено відео з камер спостереження. Триває перевірка.