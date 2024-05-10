Тернопільські слідчі скерували до суду обвинувальний акт щодо чоловіка, який незаконно зберігав зброю та боєприпаси

Набої до гвинтівок та спортивно-мисливські патрони зберігав у своєму помешканні житель Збаразької територіальної громади. Після проведеної експертизи чоловікові оголосили про підозру відповідно до частини 1 статті 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Від трьох до семи років позбавлення волі загрожує підозрюваному за те, що мав боєприпаси, але не мав на них дозволів.

Ще на початку березня працівники кримінальної поліції Збаражчини отримали інформацію про те, що місцевий мешканець зберігає заборонені предмети.

У ході обшуків, проведених під процесуальним керівництвом Забаразького відділу Кременецької місцевої прокуратури, поліцейські вилучили майже сотню набоїв. Їх направили на експертизу в Науково-дослідний експертно-криміналістичний центр.

Експерти підтвердили, що усі набої бойові. Чоловікові оголосили про підозру, а, зібравши достатньо доказів, справу слідчі скерували до суду.