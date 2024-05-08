Спеціалісти-вибухотехніки Тернопільської поліції розміновують деокуповані території держави

Наразі фахівці вибухотехнічної служби працюють на Херсонщині.

Нерозірвані протипіхотні та протитанкові міни, касетні боєприпаси, дроти, міни-пастки, осколки артснарядів, а також інші вибухонебезпечні предмети – усім цим “всіяні” тисячі квадратних кілометрів української землі.

Врівноваженість, сконцентрованість, оперативність та уважність – основа роботи вибухотехніків. Щодня фахівці розміновують території згідно з визначеними квадратами і вилучають десятки, а то й сотні одиниць боєприпасів. Часто доводиться мати справу з так званими «пастками» – розтяжками та мінами, які залишили окупанти після себе в лісах, полях, на вулицях, у житлових будинках.

«Робота складна та небезпечна, бо найменший неправильний рух може призвести до непоправного. Ускладнює розмінування територій висока трава та чагарники. Проте вибухотехніки поліції спільно із колегами з інших структур роблять усе можливе, аби якомога швидше очистити українські землі від небезпеки»,- сказав інспектор відділу вибухотехнічної служби поліції особливого призначення ГУНП в Тернопільській області Дмитро Козюпа.