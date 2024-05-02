Намагався підкупити працівників поліції: тернопільські правоохоронці викрили зловмисника

Чоловік пропонував поліцейським 200 доларів та 500 гривень хабаря за непритягнення до адміністративної відповідальності через те, що кермував трактором напідпитку. Тепер на порушника очікує не лише адміністративна, а й кримінальна відповідальність.

Працівники сектору реагування патрульної поліції зупинили водія трактора «ЗУБР» за порушення правил дорожнього руху. Чоловік перебував з явними ознаками алкогольного сп’яніння, але від проходження огляду за допомогою алкотестера «Драгер» відмовився.

Натомість 49-річний житель Тернопільського району спробував «домовитись» з поліцейськими й поклав у теку з документами 200 доларів та 500 гривень. Правоохоронці викликали на місце події слідчо-оперативну групу, яка належним чином задокументувала злочин.

Наразі вирішується питання щодо початку досудового розслідування за ч. 1 ст. 369 (пропозиція неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає штраф до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або обмеження волі строком до чотирьох років, або позбавлення волі на той самий строк.

Крім цього, поліцейські склали на водія адміністративний протокол за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння. Відповідно до ст. 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення чоловіку загрожує штраф у розмірі одна тисяча неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та позбавлення права керування транспортними засобами строком один рік.