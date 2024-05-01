Заробітки аферистів: поліцейські Тернопільщини встановлюють особу шахрая

Зловмисники видурили у потерпілого майже 116 тисяч гривень під приводом допомоги з купівлею авто. Слідчі розпочали кримінальне провадження.

Із заявою до Тернопільського районного управління поліції звернувся місцевий мешканець. Чоловік розповів, що його ошукали на купівлі автомобіля.

За словами потерпілого, він в одній із соціальних мереж знайшов оголошення про продаж автівок. Автор пропонував купити та пригнати в Україну будь-яке авто за доступними цінами. Тернополянин списався із невідомим, обговорив умови, а за деякий час «помічник» уже скинув і фотографії автівок. Після того, як покупець визначився із моделлю, продавець заявив, що потрібно внести аванс, аби він зміг викупити товар.

Житель обласного центру на вказаний рахунок перевів майже 116 тисяч гривень, але автомобіля так і не дочекався: після переказу коштів фігурант більше не виходив на звֹ’язок.

Даний факт слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відповідно до ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Правоохоронці вкотре звертаються до громадян не нехтувати правилами безпеки при купівлі-продажу будь-якого товару в інтернеті та не надавати передоплату, якщо ви не впевнені у продавці. У разі шахрайських дій негайно звертайтесь до поліції за номером 102.

Для оперативного надання допомоги та інформації Департамент кіберполіції Національної поліції України запровадив сервісну службу та ввів у дію телефонний номер – 0(800)50-51-70.