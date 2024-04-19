Слідчі скерували до суду провадження щодо жителя Підволочиська, який реалізовував таблетки, отримані на замісній терапії

Чотири роки позбавлення волі отримав житель Підволочиська за майнові злочини. Проте суд звільнив його від відбування покарання з іспитовим строком 2 роки. Та на шлях виправлення чоловік не став, а лише змінив методи заробітків.

Він, перебуваючи на замісній терапії, реалізовував рецепти та нарковмісні препарати. Підозрюваний продавав товар “з рук в руки” лише знайомим. Працівники поліції під процесуальним керівництвом Теребовлянської окружної прокуратури, зібрали достатньо доказів щодо причетності 44-річного жителя Підволочиська до наркозлочинів.

Йому оголосили підозру, передбачену ч. 1, ч. 2 ст. 306 (використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів або отруйних чи сильнодійних лікарських засобів), ч. 1 ст. 307 (збут наркотичних засобів) та ч. 1, ч. 3 ст. 321 (збут сильнодіючих лікарських засобів, вчинений повторно) Кримінального кодексу України. Наразі чоловік перебуває в слідчому ізоляторі, а справу щодо нього слідчі скерували до суду.