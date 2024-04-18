У Тернополі до 15 років тюрми засуджено 3 депутатів держдуми рф, які голосували за визнання «л/днр»

Служба безпеки зібрала доказову базу ще на трьох депутатів російської держдуми, які причетні до початку повномасштабної війни проти України.

15 лютого 2022 року вони підтримали постанову про звернення до президента рф з проханням визнати «незалежність» тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей.

А вже 22 лютого – проголосували за ратифікацію так званого «договору про дружбу, співробітництво та взаємну допомогу» між рф і терористичними організаціями «л/днр».

В подальшому кремль використав ці рішення як формальний привід для початку повномасштабного вторгнення на територію нашої держави.

На підставі зібраних доказів суд визнав російських депутатів винними за ч. 3 ст. 110 Кримінального кодексу України (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) і призначив їм 15 років позбавлення волі.

Оскільки засуджені наразі перебувають на території рф, то початок строку відбування покарання визначено з дня їх фактичного затримання.

Засудженими є:

• Казаков Віктор Олексійович, 04.04.1949 р.н.

• Карлов Георгій Олександрович, 04.01.1971 р.н.

• Карпов Анатолій Євгенович, 23.05.1951 р.н.

Розслідування проводили слідчі СБУ в Тернопільській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Сектор взаємодії зі ЗМІ та громадськістю

УСБУ в Тернопільській області