За час війни у підрозділах міграційної служби області накопичилося понад 5 тисяч готових паспортів

У підрозділах міграційної служби області на даний час очікують видачі понад 2 тисячі паспортів громадянина України у формі ID-картки та більше 3 тисяч закордонних паспортів.

Законодавством передбачено зберігання готових паспортів у підрозділах міграційної служби за місцем подання заяви на оформлення документа впродовж двох років, із можливістю продовжити термін зберігання до трьох років.

Однак, власників, які з тих чи інших причин під час військового стану не змогли отримати свої готові паспорти, можемо заспокоїти — оформлені документи до закінчення військового стану зберігатимуться без обмеження строку.

Разом з тим краян, які перебувають на території України просимо за можливості особисто звернутися в підрозділи міграційної служби для отримання готових документів.

Українці, які перебувають за кордоном, можуть замовити пересилку документів з України в країну їх перебування. Постановою Кабінету Міністрів України №1220 від 28 жовтня 2022, у період дії воєнного стану органам дипломатичної служби та органам Державної міграційної служби дозволено пересилати паспорти громадянина України для виїзду за кордон та паспорти громадянина України у формі ID-картки.

Для того, щоб замовити пересилання закордонного паспорта або ID-картки необхідно особисто звернутися до дипломатичної установи України чи філію ДП «Документ» за кордоном та подати наступні документи:

- заяву про доставку закордонного паспорта або ID-картки;

- оригінал та копія першої сторінки паспорта громадянина України для виїзду за кордон або оригінал та копія першої, другої сторінки паспорта громадянина України чи паспорта громадянина України у формі ID-картки;

- оригінал та копія свідоцтва про народження дитини (у разі якщо пересилається Закордонний паспорт або ID-картка дитини);

- оригінал та копія документа, що посвідчує особу законного представника, та документ, що підтверджує повноваження особи як законного представника (у разі подання документів законним представником, а не батьками);

- квитанцію про сплату послуг з доставки закордонного паспорта або ID-картки міжнародним експрес-відправленням (уразі замовлення доставки службою міжнародної кур’єрської доставки “DHL International Україна”.

Пересилання документів дипломатичною поштою здійснюється безкоштовно.

У заяві потрібно зазначити повну офіційну назву відповідного підрозділу міграційної служби, де був оформлений і зараз знаходиться документ, а також дату оформлення.

Статус оформлення паспорта можна перевірити за допомогою відповідного онлайн сервісу на офіційному сайті ДМС https://dmsu.gov.ua/services/docstate.html