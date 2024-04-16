За пропозицію поліцейським неправомірної вигоди збаражчанину загрожує до чотирьох років позбавлення волі

1200 гривень житель обласного центру пропонував співробітникам групи реагування патрульної поліції сектору поліцейської діяльності селища Козова, аби відкупитися від адміністративної відповідальності за керування транспортом у нетверезому стані.

На лінію 102 надійшло повідомлення від інспектора групи реагування патрульної поліції про те, що за порушення правил дорожнього руху у селі Дибще Козівської громади зупинено автомобіль марки ” BMW”.

Спілкуючись з водієм, поліцейські помітили, що чоловік перебуває у стані алкогольного сп’яніння. Під час складання адміністративного протоколу водій всіляко намагався «залагодити питання», пропонуючи патрульним гроші. Факт пропозиції неправомірної вигоди задокументувала слідчо-оперативна група, що виїхала на місце події.

Відомості за даним фактом внесено до ЄРДР за частиною 1 статті 369 Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає до чотирьох років позбавлення волі. Окрім того, чоловік нестиме адміністративну відповідальність за керування транспортом у стані алкогольного сп’яніння – стаття 130 КУпАП.