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Розшук зниклих дітей – першочергове завдання кожного правоохоронця

Категорія: Події, Тернопільщина

“Поліція, у мене щойно пропала дитина”, – такі повідомлення по кілька разів на тиждень надходять на лінію “102″ від жителів міста та області.

Незважаючи ні на що, розшук дітей стає першочерговим завданням працівників поліції, бо у випадку зникнення дитини надзвичайно важливо не втрачати час і одразу поінформувати про подію всі відповідні служби, а не намагатися відшукати дитину самостійно. Пришвидшує пошук і смс-розсилка.

За минулий рік на лінію “102″ про зникнення дітей надійшло 250 повідомлень. Усіх неповнолітніх розшукали. Цього року з 50 зниклих додому повернулися також усі.

Впровадження сучасної системи відеонагляду – суттєва допомога працівникам поліції.

“Ця система інтелектуальна, яка сама працює таким чином, що особу, яка є в базі, ми знайдемо, де б вона не була, де б вона “не засвітилася” на любій відеокамері”. Таких повідомлень досить багато. Наприклад дитина, якій 5 років, зникає в центральній частині міста – наприклад в парку. Ми розуміємо, що у нас є озеро, що у нас є місця, які небезпечні для життя і здоров’я і нам потрібно дуже швидко знайти цю дитину”, – розповів начальник ГУНП в Тернопільській області Сергій Зюбаненко.

Система відеонагляду – це 1225 камер, з яких частина з функцією розпізнавання обличчя. Працівники поліції, як тільки отримують інформацію про зникнення, вводять дані розшукуваної людини: її фото, параметри, одяг. І після цього автоматизована система моніторить усі камери і показує збіги. До пошуків дітей можуть залучати кінологів, рятувальників, підіймати у повітря дрони, бо усе залежить від останнього місцеперебування розшукуваних.

Ефективність розшуку зниклої дитини залежить від вчасного звернення батьків чи родичів, від наявності фотографій та особливих прикмет.

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