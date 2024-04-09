Небезпека онлайн-шахрайства: люди втрачають гроші, ігноруючи елементарні правила покупок в інтернеті

Ризик стати жертвою шахраїв та втратити гроші через недобросовісних продавців – проблема сьогодення. З розвитком технологій і популярності онлайн-шопінгу, все частіше споживачі обирають покупки через Інтернет.

Троє жителів області потрапили у пастку продавців-аферистів. Чоловіки купували автомобільні запчастини і як наслідок – втрачали власні заощадження.

Суми збитків, які спонукали потерпілих звернутися до поліції різні, а от пастка, в яку потрапили чоловіки – ідентичні. Усі вони здійснили передоплату за товар і його так і не дочекалися. Один чоловік втратив 2 800 гривень, інший – майже 9000, а от тернополянин власноруч переказав на картку афериста 20 тисяч гривень. За усіма фактами тривають перевірки.

Поліцейські наголошують і ще раз нагадують бути обачними та уважними.

Шахраї можуть створювати фальшиві інтернет-магазини або надсилати листи електронною поштою, що імітують відомі бренди, аби викликати довіру та розсекретити особисті та фінансові дані. це робиться для того, щоб отримати доступ до ваших електронних гаманців.

Іноді покупці можуть оплатити товар, але його так і не отримати. Тому варто завжди здійснювати післяоплату.

Пам’ятайте, перш ніж здійснити покупку, перевірте репутацію продавця або магазину. Пошукайте відгуки від інших клієнтів і рейтинги надійності.

Покупка товарів в Інтернеті – зручна та приємна, проте важливо пам’ятати про ризики та заходи безпеки, щоб захистити себе від можливих шахрайських дій.