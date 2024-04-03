На особистому прийомі у керівника міграційної служби Тернопільської області побував іноземець

На особистому прийомі у начальника УДМС у Тернопільській області Ярослава Давибіди побував громадянин Польщі. У чоловіка виникли питання щодо легальності перебування на території нашої держави. Ознайомившись із ситуацією іноземця, очільник міграційної служби області роз’яснив йому норми законодавства у частині оформлення посвідки на тимчасове проживання та можливості імміграції в Україну.

Нагадаємо графік особистого прийому громадян керівництвом міграційної служби області:

- Начальник УДМС у Тернопільській області Ярослав Давибіда здійснює особистий прийом громадян щовівторка, з 10.00 до 12.00, за адресою: м.Тернопіль, вул.Текстильна,1Б, каб. 305.

- Заступниця начальника УДМС у Тернопільській області здійснює особистий прийом громадян щочетверга, з 15.00 до 17.00, за адресою: м.Тернопіль, вул.Текстильна, 6, каб.№2.