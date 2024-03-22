Будучи позбавлений права керувати транспортним засобом, тернополянин знову сів за кермо

28-річний тернополянин рік тому був позбавлений водійських прав за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння. Проте відсутність документа не завадила йому знову сісти за кермо.

Факт керування транспортним засобом зафіксували співробітники патрульної поліції. Зупинивши автомобіль за кермом якого перебував 28-річний тернополянин, поліцейські з’ясували, що чоловік у квітні минулого року був позбавлений права керувати автомобілем і причина такої заборони – стан алкогольного сп’яніння водія.

Нагадаємо, що невиконання рішення суду тягне за собою кримінальну відповідальність – стаття 382 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає штраф від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк до трьох років.