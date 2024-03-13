На Тернопільщині триває набір добровольців у штурмову бригаду «Лють»

Об’єднана штурмова бригада Нацполіції «Лють» продовжує проводити набір кандидатів. Щоденно поліцейські Тернопільщини проводять агітаційну роботу з громадянами та розповідають про особливості служби в підрозділі.

Бригада «Лють» – це одна із штурмових бригад «Гвардії наступу», створена на базі Національної поліції України. Основні завдання підрозділу: проведення штурмових дій, знешкодження диверсійно-розвідувальних груп і незаконних збройних формувань ворога, аеророзвідка, виявлення позицій ворога та знищення противника.

З самого початку створення бригади до її складу увійшли діючі працівники поліції з бойовим досвідом та добровольці з числа цивільних осіб, які пройшли конкурсний відбір. Бійці бригади несуть службу на найгарячіших напрямках фронту та гідно виконують бойові завдання.

Вступити до лав бригади «Лють» вирішив тернополянин Михайло Глядик. Чоловік тривалий час займається волонтерством і допомагає Збройним силам України. Він прийшов до поліцейських, аби дізнатися про особливості конкурсного відбору до штурмового підрозділу.

Вимоги до кандидатів незмінні – належна фізична підготовка та моральна готовність нищити ворога. Претендентів, які пройдуть конкурсний відбір, чекає спеціальна підготовка та достойне грошове забезпечення.

У арсеналі «Люті» – бронетехніка, артилерійське, зенітне, протитанкове та снайперське озброєння.

Доєднатися до штурмової бригади можна у зручному форматі, подавши відповідну анкету на сайті https://www.npu.gov.ua/liut-shukaie-voiniv або ж звернувшись до працівників кадрового забезпечення у територіальні підрозділи поліції області.