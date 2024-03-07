Житель Товстенської громади нестиме адміністративну та кримінальну відповідальність

Чоловік, перебуваючи за кермом у стані алкогольного сп’яніння, вчинив дорожньо-транспортну пригоду, а згодом, намагаючись уникнути за це адміністративної відповідальності, кинув до авто поліцейських 3000 гривень хабара.

На лінію 102 надійшло повідомлення від співробітників сектору реагування патрульної поліції про те, що під час оформлення адміністративних протоколів щодо жителя Товстенської громади за керування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння та вчинення дорожньо-транспортної пригоди, останній кинув до службового транспортного засобу три тисячі гривень неправомірної вигоди. Факт корупційного злочину задокументувала слідчо-оперативна група відділення поліції №4 міста Заліщики.

Відомості за даним фактом внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 369 (надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає до чотирьох років позбавлення волі.