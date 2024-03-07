Поліція охорони нагадує: для захисту від пожежі свердлити стіни не обов’язково

Якщо ви зробили в помешканні чи офісі ремонт, а захистити його від пожежі забули – не проблема. Виробники сучасних протипожежних систем виготовляють і бездротове обладнання, для встановлення якого не потрібно свердлити стіни і прокладати кабелі. А іноді це просто неможливо. Наприклад, у важкодоступних місцях чи на мобільних об’єктах типу пересувних виставок.

Тож якщо ви хочете захистити від пожежі не будівлю з метровими стінами й перекриттями і не приміщення з джерелом потужного радіовипромінювання, можете сміливо віддати перевагу безпровідним протипожежним системам.

Для пересічного замовника у них лише два мінуси: вища, порівняно з дротовим обладнанням, вартість і необхідність стежити за рівнем зарядки акумуляторів та вчасно їх змінювати.

А можливо, для вашого об’єкта найоптимальнішим варіантом буде комбінована протипожежна система? Фахівці з поліції допоможуть знайти відповідь. Отримати консультацію чи замовити будь-яку з охоронних послуг можна за номером 9899 (цілодобово і безкоштовно з мобільного) чи на сайті https://securitypolice.com.ua/

Управління поліції охорони в Тернопільській області