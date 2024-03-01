Завдяки СБУ судитимуть «гауляйтера» із окупованої  росіянами частини Запоріжжя

Працівники Служби безпеки України завершили розслідування у кримінальному провадженні стосовно чергового колаборанта, який перейшов на бік ворога та допомагав росіянам встановлювати окупаційний режим у Запорізькій області.

Слідчі Тернопільського управління СБУ направили до суду обвинувальний акт щодо старости с. Гюнівка Василівського району Запоріжжя.

Після захоплення селища росіянами він добровільно погодився на співпрацю з ворогом та обійняв посаду т. зв. «Гюновского сельского главы». Згодом, у вересні 2022 року, загарбники призначили його вже заступником голови Великобілозерської сільської військово-цивільної адміністрації росіян.

З лютого 2022 року зрадник виконував різноманітні організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції у незаконних органах влади, а також контролював виконання місцевими жителями рішень і законів окупантів.

Зокрема, він забезпечував діяльність окупаційної адміністрації, організовував та брав безпосередню участь у агітаційних та пропагандистських масових заходах, розселяв у будинки жителів села російських військових, а також схиляв місцевих мешканців до співпраці з ворогом.

Наразі СБУ завершила розслідування протиправної діяльності зрадника і направила до суду обвинувальний акт із доказами його вини. За порушення ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Розслідування проводилося за процесуального керівництва Тернопільської обласної прокуратури.

Обвинуваченого оголосили у розшук, оскільки він переховується від правосуддя на тимчасово непідконтрольній українській владі території. Також тривають комплексні заходи для його притягнення до фактичної відповідальності.

Сектор взаємодії зі ЗМІ та громадськістю

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