До десяти років позбавлення волі загрожує двом жителям Чортківщини

Незаконний збут наркотичних засобів інкримінують слідчі Чортківського районного відділу поліції двом жителям району.

Поліцейські встановили, що чоловіки заробляють, продаючи канабіс мешканцям Чорткова. За заповнену сірникову коробочку просили 250 гривень. Саме під час чергової реалізації “бізнесменів” побачили працівники поліції.

Зібравши достатньо доказів оперативники прийшли до підозрюваних з обшуками, які проходили під процесуальним керівництвом Чортківської окружної прокуратури.

У ході обшуків слідчі виявили та вилучили кілограм сушеного канабісу. Підозрювані – місцеві жителі. Один з них уже потрапляв у поле зору правоохоронців за аналогічні злочини.

Чоловікам оголосили підозру відповідно до частини 2 статті 307 ККУ. Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу. Триває слідство.