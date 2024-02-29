Слідчі Тернопільщини оголосили підозру двом членам військово-лікарської комісії, які підробили медичний висновок військовозобов’язаному

В ході досудового розслідування поліцейські встановили, що члени військово-лікарської комісії Тернопільського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки створили злочинний «дует». Завідувач терапевтичного відділу внесла неправдиві відомості у картку обстеження військовозобов’язаного за відстрочку від призову. Лікар-терапевт допоміг оформити документи про тимчасову непридатність до військової служби, де у медичному висновку зазначався неправдивий діагноз.