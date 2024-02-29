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Поліцейські встановлюють обставини смерті жителя Чортківського району

Категорія: Події
3302439418024895112У четвер, 29 лютого, близько 7 години ранку до співробітників відділення поліції №2 м.Бучач надійшло повідомлення від чергового лікаря про те, що у лікувальному закладі раптово помер 49-річний житель Чортківського району.
Виїхавши на місце події, поліцейські встановили, що 27 лютого близько 17 години чоловіка без свідомості каретою швидкої допомоги доправили до місцевої лікарні з території роти охорони місцевого ТЦК, що по вулиці Підгаєцькій у Бучачі. За попередніми даними, медики діагностували у нього напад судом анамнез епілепсія.
Під час огляду тіла померлого видимих тілесних ушкоджень та слідів насильницької смерті не було виявлено. Для встановлення причини смерті тіло чоловіка направлено на судово-медичну експертизу.
Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство з приміткою «Природна смерть».

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