Поліцейські встановлюють обставини смерті жителя Чортківського району

Виїхавши на місце події, поліцейські встановили, що 27 лютого близько 17 години чоловіка без свідомості каретою швидкої допомоги доправили до місцевої лікарні з території роти охорони місцевого ТЦК, що по вулиці Підгаєцькій у Бучачі. За попередніми даними, медики діагностували у нього напад судом анамнез епілепсія.