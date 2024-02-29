Поліцейські встановлюють обставини смерті жителя Чортківського району

Виїхавши на місце події, поліцейські встановили, що 27 лютого близько 17 години чоловіка без свідомості каретою швидкої допомоги доправили до місцевої лікарні з території роти охорони місцевого ТЦК, що по вулиці Підгаєцькій у Бучачі. За попередніми даними, медики діагностували у нього напад судом анамнез епілепсія.
Під час огляду тіла померлого видимих тілесних ушкоджень та слідів насильницької смерті не було виявлено. Для встановлення причини смерті тіло чоловіка направлено на судово-медичну експертизу.
Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство з приміткою «Природна смерть».