Пропонували онлайн-заробіток: мешканців Тернопільщини ошукали шахраї

Інформація про онлайн-заробіток все більше поширюється у соціальних мережах. За легку роботу громадянам пропонують чималий дохід. 21 річна жителька Кременецького району втратила понад 37 тисяч гривень, а у тернополянина аферисти видурили 7 тисяч доларів США.

Шахрайська схема доволі проста, але й дієва. У повідомленнях аферисти зазначають, що необхідно ставити вподобайки, репостити дописи в месенджерах, писати коментарі, поширювати повідомлення, переглядати відео у «Тік-ток» тощо. Шахраї просять реквізити банківських карток для виплати зароблених коштів за виконані завдання. Згодом зловмисники пропонують подвоїти заробіток та вкласти гроші, які мають повернутися із відсотком. Довірливі люди перераховують свої заощадження.

За фактом шахрайства поліцейські відкрили кримінальні провадження відповідно до статті 190 Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.

Працівники поліції наголошують, щоб не стати жертвою шахраїв – дотримуйтеся основних правил безпеки:

якщо ви отримали інформацію про якісь проблеми з банківським рахунком – звертайтеся безпосередньо до відділення фінансової установи або телефонуйте за номером служби підтримки, зазначеному на звороті карти або офіційному сайті банку;

ставтесь уважно до будь-яких пропозицій додаткового заробітку в мережі Інтернет – ніколи не виконуйте вказівок невідомих осіб, які пов’язані з переведенням коштів;

надайте перевагу вакансіям з офіційним працевлаштуванням.

Подбайте про свою фінансову безпеку!