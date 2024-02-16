За місяць поліцейські вилучили з незаконного обігу понад 100 тисяч тютюнових виробів

Профілактичні заходи із протидії нелегальному виробництву та обігу підакцизних товарів, а саме тютюнових виробів, проводять поліцейські Тернопільщини з 17 січня. Правоохоронці перевіряють об’єкти роздрібної торгівлі з метою виявлення неліцензійної продукції.

За результатами відпрацювання поліцейські склали на порушників 153 адміністративних протоколів. З них 75 – за статтею 156 КУпАП (порушення правил торгівлі тютюновими виробами), 47 – за статтею 164 КУпАП (порушення порядку провадження господарської діяльності, а саме торгівля без відповідних ліцензій та дозволів) та 31 – за статтею 164-5 КУпАП (зберігання або транспортування тютюнових виробів, на яких немає марок акцизного податку встановленого зразка).

Також, було розпочато три кримінальні провадження за фактами незаконного виготовлення, зберігання, збуту підакцизних товарів та збут незаконно виготовлених чи підроблених марок акцизного податку (ст. 199 та ст. 240 Кримінального кодексу України). Поліцейські припинили діяльність підпільного цеху з виробництва цигарок у Чортківському районі. Факти перевезення та збуту фальсифікованих тютюнових виробів було виявлено на території Збаразької громади та в Тернопільському районі.

У результаті рейдів працівники поліції вилучили з незаконного обігу 103 160 тютюнових виробів, майже 53 кг тютюну, 253 електронних пристроїв та понад 12 літрів рідин до них. Робота в цьому напрямку триватиме надалі.