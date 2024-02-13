Працівники СБУ повідомили про підозру черговому «гауляйтеру» росіян на тимчасово окупованих територіях Запоріжжя

Слідчі Служби безпеки зібрали докази добровільної співпраці з ворогом ще одного «чиновника» із Запорізької області.

Зловмисник добровільно погодився стати головою захопленого селища Гюнівка. До російської окупації колаборант перебував на посаді старости цього ж села.

Після початку повномасштабного вторгнення росіян та захоплення Гюнівки посадовець добровільно пішов на співпрацю з ворогом та обійняв посаду окупаційного сільського голови, а у вересні 2022 року загарбники призначили його т.зв. заступником голови Великобілозерської сільської війсьово-цивільнноі адміністрації росіян.

Під час досудового розслідування встановлено, що колаборант з лютого 2022 року виконував організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції у незаконних органах влади, а також контролював виконання місцевими жителями рішень і законів окупантів.

Крім того, він забезпечував діяльність окупаційної адміністрації, організовував та брав безпосередню участь у агітаційних та пропагандистських масових заходах загарбників, розселяв у будинки жителів села російських військових, схиляв місцевих мешканців до співпраці з ворогом.

У межах кримінального провадження слідчі СБУ кваліфікували дії фігуранта за ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України та повідомили зловмиснику про підозру.

За співпрацю з ворогом йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Викриття та документування протиправної діяльності підозрюваного здійснювали співробітники Тернопільського управління СБУ за процесуального керівництва Тернопільської обласної прокуратури.

Сектор взаємодії зі ЗМІ та громадськістю

УСБУ в Тернопільській області