Легкі та швидкі гроші – сигнал згадати про шахрайські схеми!

Щодня працівники поліції реєструють по кілька фактів шахрайств жертвами яких стають жителі Тернополя та області. Суми, які втрачають люди, величезні.

На оголошення про легкий та швидкий заробіток на спортивних ставках “повелася” жителька Тернопільського району.

Спершу жінка зробила ставку в розмірі 1500 гривень і виграла 40 тисяч. Адміністратори онлайн-ставок сказали, що гроші жінка зможе вивести лише після того, як оплатить 20% комісію. Вона погодилася і на вказаний рахунок перевела ще 8 тисяч гривень. Проте виграшу не дочекалася і звернулася до поліції.

Понад 52 тисячі втратила й тернополянка. За словами потерпілої, до неї написала користувачка під нікнеймом Laura Shyman і запропонувала додатковий заробіток. Невідома просила намалювати макет приміщення та обіцяла за це розрахуватися криптовалютою.

Жінка перейшла за наданим їй посиланням на сайт і створила криптогаманець. Зароблені гроші вивести не змогла, але отримала повідомлення, що коштів недостатньо і потрібно поповнити гаманець, щоб зняти всю суму. Тернополянка закинула власних 53300 гривень та це не допомогло – повернути гроші їй не вдалося.

За обома фактами тривають перевірки.