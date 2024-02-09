У Тернополі чоловік під час застілля ножем поранив свого товариша

До реанімації з колото-різаною раною живота та внутрішніх органів бригада екстреної медичної допомоги госпіталізувала 40-річного жителя Тернополя. Травми чоловікові завдав знайомий. На місце злочину виїжджала слідчо-оперативна група.

У ході досудового розслідування стало відомо, що потерпілий прийшов у гості до знайомого. Вони розпивали спиртні напої. За словами підозрюваного, він нарізав цибулю і, розвертаючись, ненароком поранив товариша, який раптово підійшов ззаду.

Чоловік одразу побіг до сусідів, аби ті викликали швидку. Потерпілого госпіталізували. Загрози його життю немає. У скоєному 35-річний тернополянин зізнався. Вирішується питання про оголошення йому підозри відповідно до статті 128 (Необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження) ККУ та обрання запобіжного заходу. Триває слідство.