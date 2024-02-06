Перегляд відео та вподобайки довели 29-річну жінку до того, що вона втратила всі заощадження

Бажання швидко, легко та багато заробити – пастки, які в соціальних мережах розставляють шахраї. Аферисти обіцяють людям великі кошти, які можна отримати не виходячи з дому та не перепрацьовуючи фізично.

Оголошення про набір працівників, які повинні переглядати відео, ставити вподобайки під ним чи під іншими публікаціями, заполонило сторінки соціальних мереж. Зарплату роботодавці обіцяють велику, а тому охочих заробити з’являється чимало.

У пастку “швидких заробітків” потрапила жителька Бережанської територіальної громади. Жінка майже місяць переглядала відеоматеріали та ставила під ними вподобайки. Спочатку роботодавці закинули на її картку пару гривень, але згодом запропонували варіант, який би збільшував суттєво прибутки. Для цього потрібно було вкласти гроші.

Жінка повірила й перерахувала на вказаний рахунок майже 52 тисячі гривень. Після цього її заробітки в інтернеті припинилися, а співрозмовники зникли. За допомогою потерпіла звернулася до поліції.