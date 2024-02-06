Мобільний на лавці “підштовхнув” тернополянина на злочин

Крадіжку, вчинену в умовах воєнного стану, інкримінують слідчі Тернополя 22-річному жителю обласного центру. Працівники кримінальної поліції довели причетність чоловіка до крадіжки мобільного телефону.

Про злочин на лінію “102″ повідомив мешканець Тернополя. Чоловік розповів, що грався з онуком, а телефон залишив на лавочці біля одного із супермаркетів на вулиці Тарнавського. Коли обернувся, то побачив, що мобільного вже немає. Суму збитків оцінив у 7000 гривень.

Проведеними оперативно-розшуковими заходами працівники карного розшуку Тернопільського районного управління поліції встановили особу підозрюваного, а за кілька годин і його місцеперебування.

Телефон привласнив 22-річний чоловік. Засіб зв’язку одразу вимкнув, але це не допомогло.

У скоєному тернополянин зізнався. Раніше в поле зору працівників поліції не потрапляв. Телефон у нього вилучили. Триває слідство відповідно до частини 4 статті 185 ККУ.