Втрачені кошти: правоохоронці документують нові випадки шахрайств через торги в мережі

Потерпіла знайшла в соцмережі оголошення про продаж двоколісного транспорту. Продавець телефоном повідомив, що транспорт віддає задешево, бо гроші потрібні терміново. Однак попросив передоплату. Покупець перевела через термінал невідомому 13 тисяч гривень. Однак, вже домовитися про строки доставки техніки не змогла: мобільний продавця перестав відповідати, а оголошення про продаж аферист швидко видалив. Довелося звертатися за допомогою до поліцейських.

За фактом шахрайських дій розпочато кримінальне провадження, правоохоронці встановлюють осіб, причетних до скоєння протиправного порушення.

Працівники поліції нагадують про необхідність перевіряти інформацію щодо інтернет-магазинів чи продавців перед придбанням товару. Ніколи не здійснюйте передоплати за товари і послуги. Зазначені в оголошеннях номери телефонів перевіряйте через пошукові системи Інтернету та на сайті Кіберполіції.

Якщо є можливість, зустрічайтеся з продавцем особисто і розраховуйтеся за товар лише після його отримання.